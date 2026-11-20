https://news.day.az/showbiz/1875075.html Канье Уэст и Бьянка Цензори планируют сыграть свадьбу Рэпер Канье Уэст и модель Бьянка Цензори планируют устроить свадьбу. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в блоге yzyupdates в Instagram. Фанатский аккаунт, посвященный творчеству и личной жизни Канье Уэста, опубликовал фото приглашения на свадьбу пары.
Канье Уэст и Бьянка Цензори планируют сыграть свадьбу
Рэпер Канье Уэст и модель Бьянка Цензори планируют устроить свадьбу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в блоге yzyupdates в Instagram.
Фанатский аккаунт, посвященный творчеству и личной жизни Канье Уэста, опубликовал фото приглашения на свадьбу пары. Якобы торжество рэпера и модели пройдет в Беверли-Хиллз 20 декабря - в день четвертой годовщины официальной регистрации брака влюбленных. При этом сами знаменитости пока не комментировали информацию.
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