Рэпер Канье Уэст и модель Бьянка Цензори планируют устроить свадьбу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в блоге yzyupdates в Instagram.

Фанатский аккаунт, посвященный творчеству и личной жизни Канье Уэста, опубликовал фото приглашения на свадьбу пары. Якобы торжество рэпера и модели пройдет в Беверли-Хиллз 20 декабря - в день четвертой годовщины официальной регистрации брака влюбленных. При этом сами знаменитости пока не комментировали информацию.