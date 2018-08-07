Названа дата приема документов в подготовительные группы школ

С 15 августа начинается прием документов в подготовительные группы общеобразовательных школ Азербайджана, говорится в сообщении министерства образования, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Баку, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Нафталане и Абшеронском, Евлахском, Самухском районах прием документов в подготовительные группы будет осуществляться на сайте https://mektebeqebul.edu.az/az/

Документы, которые необходимо представить: оригинал и копия документа, подтверждающие личность ребенка (в случае отсутствия удостоверения личности ребенка - свидетельство о рождении), обменная карта ребенка (справка о здоровье - форма 26U), две цветные фотографии размером 3х4 и заявление на имя директора школы родителя (законного представителя), распечатанное в "личном кабинете" на сайте www.mektebeqebul.edu.az

Прием документов продлится до конца сентября.

Подготовительные группы организуются во всех городах и районах страны в школах с соответствующей материально-технической базой и кадровым потенциалом. В подготовительные группы, созданные при общеобразовательных школах, принимаются дети, которым в текущем году исполнилось пять лет. Обучение в подготовительных группах осуществляется за государственный счет. В ряде учебных заведений по разрешению министерства образования обучение в группах может быть платным. Занятия проходят четыре дня в неделю, в течение дня в группах проводятся три занятия, таким образом всего 12 занятий в неделю. Продолжительность каждого занятия - 30 минут, перемены между занятиями - 10 минут. Учебный год в подготовительных группах при государственных общеобразовательных школах делится на два полугодия. Занятия начинаются 1 октября и завершаются 31 мая.