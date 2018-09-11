В Мингячевире произошел пожар в общежитии, есть пострадавшие
11 сентября 2018 14:13 179
В городе Мингячевир в общежитии для рабочих произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, происшествие зарегистрировано на первом этаже общежития.
На место происшествия привлечены 2 пожарные машины и живая сила Госслужбы пожарной охраны. Пожар локализован, отравившиеся дымом 4 жителям на месте же была оказана первая медицинская помощь.
По факту ведется расследование.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!