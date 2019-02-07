В Баку украли кабель на десятки тысяч манатов

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обратилось в министерство внутренних дел, относительно краж в кабельно-канализационных сооружениях ООО "Бакинская телефонная связь". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в распространенном в четверг сообщении министерства.

Согласно данным ведомства, в результате краж предприятию нанесен ущерб в размере более 40 тысячи манатов.

В результате проведенных на днях оперативно-розыскных мер со стороны сотрудников полиции Сураханского района, были задержаны подозреваемые в краже 220 метров кабеля на территории обслуживания центра услуг связи №4.

По сообщению министерства, подозреваемые в преступлении ранее судимые житель Баку Магеррам Алырзаев, и жители Товузского района Хагани Алекберов и Ниджат Юсифов арестованы.

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