Стартовал проект по пропаганде в средних школах здорового питания, осуществляемый по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

В рамках проекта Общественное объединение IDEA проводит просветительские презентации для школьников старших классов средних школ Баку с целью пропаганды навыков здорового и ответственного потребления питания. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в общественном объединении, данный проект осуществляется при поддержке Азербайджанского фонда молодежи, Министерства образования, Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения и Партнерского и координационного офиса ФАО в Азербайджан, передает Day.Az.

Известно, что правильное и достаточное питание является одним из основных причин благополучия людей, особенно для здорового развития молодежи, для выявления их потенциала. Также следует отметить важность ответственного и устойчивого потребления продуктов с точки зрения охраны окружающей среды и в конечном итоге обеспечения нужд будущих поколений.

Первые презентации состоялись в Современном образовательном комплексе имени Гейдара Алиева и Элитарной гимназии имени Ильяса Эфендиева. Презентации проведены в интерактивном и развлекательном формате, что вызвало большой интерес у детей. Ученикам была предоставлена информация о здоровой диете, о вреде плохого питания на физическое и умственное развитие, о вреде, которое наносит безответственное потребительство нашей планете, другая полезная информация.

Последние годы по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в нашей стране реализуются многочисленные проекты, направленные на охрану окружающей среды и на достижение Целей устойчивого развития. Общественное объединение IDEA совместно с такими международными партнерами как UNDP, FAO, UNICEF и др. осуществляет мероприятия, направленные на реализацию в Азербайджане Повестки дня в области устойчивого Развития на период до 2030 года. IDEA уделяет особое внимание информированию молодежи, начиная со школьных лет, о Целях устойчивого развития, об их роли в реализации Целей устойчивого развития.

Общественное объединение IDEA призывает детей отдавать предпочтение здоровому питанию, а не фастфудам, очень вредным организму, а также призывает родителей быть очень внимательными к этому вопросу во имя здорового и правильного развития своих детей.