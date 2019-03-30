Буквально еженедельно в социальных сетях появляются новые глупые челленджи, которые на пару дней сводят с ума пару-тройку миллионов человек по всему миру. Обычно суть их заключается в совершении какого-то неординарного действия, и лишь изредка попадаются действительно хорошие и полезные вещи. Как, например, #trashtag.

В начале марта в Facebook был опубликован пост, автор которого - Роман Бирон, обратился к "скучающим подросткам": "Вот вам новый челлендж: сфотографируйте территорию, которой бы не повредило немного уборки, а затем снимите на камеру то, как вы что-то с этим сделали, и опубликуйте в соцсети".

Буквально за пару дней к экологической акции подключились тысячи людей из разных стран. Их публикации мотивировали других, и цепочка была запущена. На этот раз - более чем удачно. Об этом челлендже сегодня пишут все мировые СМИ.

В Азербайджане челлендж также начал набирать популярность. К Trashtag Challenge активно присоединяются не только жители столицы, но и люди из других городов и районов нашей страны.

Пользователи социальной сети назвали акцию по очистке планеты от мусора "лучшим челленджем за всю историю".

Идея оказалась настолько вдохновляющей, что Общественное объединение IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды) и Фонд молодежи Азербайджана в рамках Trashtag Challenge объявили конкурс, победители которого получат ценные призы.

Правила очень просты: найти любое открытое пространство, нуждающееся в очистке, собрать весь мусор, сделать снимок загрязненной территории "до" и "после" и поделиться результатом в соцсети (Facebook или Instagram) , сопроводив публикацию следующими хештегами: Trashtag, TrashtagAzerbaijan и TrashChallenge.

Как сообщили # в пресс-службе IDEA, конкурс продлится до 27 апреля. Жюри отберет пять лучших снимков, обладатели которых и получат ценные призы от организаторов.

Н. Гасымова