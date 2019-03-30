Сегодня Азербайджан присоединится к международной компании "Час Земли". Об этом передает Day.Az со ссылкой на qaynarinfo.az

Как передает Qaynarinfo, "Час Земли" - акция, привлекающая внимание миллионы людей к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.

В текущем году акция пройдет сегодня 30 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени, когда по всему миру миллионы людей отключат свет и электроприборы в своих квартирах, на предприятиях и различных общественных объектах.

В целях поддержки акции "Час Земли" в центре столицы Азербайджана Баку тоже в назначенное время на час отключат подачу электроэнергии.

Отметим, что выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.