Сегодня вечером в Баку отключат электричество
30 марта 2019 15:43 1 255
Сегодня Азербайджан присоединится к международной компании "Час Земли". Об этом передает Day.Az со ссылкой на qaynarinfo.az
Как передает Qaynarinfo, "Час Земли" - акция, привлекающая внимание миллионы людей к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.
В текущем году акция пройдет сегодня 30 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени, когда по всему миру миллионы людей отключат свет и электроприборы в своих квартирах, на предприятиях и различных общественных объектах.
В целях поддержки акции "Час Земли" в центре столицы Азербайджана Баку тоже в назначенное время на час отключат подачу электроэнергии.
Отметим, что выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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