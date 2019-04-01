Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось заседание по уголовному делу экс-председателя правления Межбанка Джахангира Гаджиева, его родственника Исмаила Идаятзаде, экс-депутата Дуньямина Халилова, Джамала Гасанова, Сархана Расулова, Натига Иманова, Самира Гаджиева, Тебриза Абдулгамидова, Махира Гафарова, Садыха Муртузаева, Тарлана Магеррамова, Фахраддина Гейбатова, Рамина Ахмедова, Фариза Мурадова, Салахаддина Гадирова, Эрхана Джавада, Арифа Рамазанова, Наваи Ширинова, Светланы Асадуллаевой, Арифа Мадатова, Адиля Микаилова, Рамиса Керимова, обвиняемых в присвоении денежных средств, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

На процессе под председательством судьи Фаига Ганиева свидетельские показания дал Джабраил Сулейманлы. Он сказал, что работает инженером в институте "Азериншаатлайихе" Госагентства по контролю безопасности в строительстве МЧС и проверял форму №2 на строительные работы компаний, принадлежащих Халилову. "Поручение было дано из министерства. Нам представлялись документы на работы, проводимые в Ясамальском районе Баку, в Загатальском районе, которые мы проверяли", - сказал он.

Затем в качестве свидетеля показания дал Фуад Джафаров, сказавший, что работал в Межбанке. "К нам поступали обращения о предоставлении кредита, о чем мы информировали кредитный отдел. В Межбанк обращалась и компания "Интертекстиль", которая 4-5 раз заключала договор с банком. Был предоставлен кредит в сумме 1,5 миллиона манатов. Гарантом выступала сама компания. Мы получали указание о выдаче кредита "Интертекстилю", - сказал он.

Свидетель Азер Рзаев также сказал, что работал в Межбанке. Он подтвердил, что решение о предоставлении компаниям кредитов давал кредитный отдел банка. "Мы подготавливали документы, и отправляли его в кредитный отдел, которые и принимал решение", - сказал он.

Также были заслушаны показания Ильгара Абдуллаева, бывшего руководителя филиала Межбанка.

На суде было объявлено, что ранее Абдуллаев был обвинен вместе с Джахангиром Гаджиевым, но решением суда получил условный срок. Абдуллаев сказал, что предоставление крупных кредитов осуществлялось по решению кредитного отдела.

Далее показания дал Кенан Оруджев, также осужденный вместе с Джахангиром Гаджиевым. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он получил условный срок. Оруджев сказал, что в 2003-2015 гг. работал руководителем транспортного филиала Межбанка.

"За кредитом на сумму 1,5 миллиона манатов обратилась компания "Spotline". Об этом я сказал в кредитном отделе, после чего были подготовлены документы, и компании был предоставлен кредит", - сказал он.

Отвечая на вопросы суда, Оруджев добавил, что для предоставления крупных кредитов указания также давались из кредитного отдела. "Имени этого человека я не помню", - сказал он.

Затем на процессе был объявлен перерыв.

Отметим, что согласно официальной информации, в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что в 2001-2015 годах по указанию Джахангира Гаджиева, являвшегося председателем правления Международного банка, с отдельными юридическими лицами в различных странах были заключены договоры о купле-продаже простых векселей на сумму 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро (по тогдашнему курсу 3,8 миллиарда манатов), и проводились незаконные вексельные операции.

Также в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что знакомый Гаджиева Дуньямин Халилов, еще 20 человек, а также другие лица нанесли ущерб Межбанку, присвоив 4,7 миллиарда манатов, и в том, что в 2011-2014 годах Гаджиев уклонился от выплаты налогов в бюджет в размере 1 752 тысячи манатов по ООО "Азторг", которым фактически руководил совместно с Халиловым.

Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Гаджиев ранее был приговорен к 15 годам, Дуньямин Халилов - к 13 годам, а Исмаил Идаятзаде - к семи годам лишения свободы.

Решением Бакинского апелляционного суда срок отбывания наказания Халилова был снижен с 13 до 12 лет девяти месяцев. Верховный суд снизил срок наказания Идаятзаде до пяти лет.