Недавно в социальных сетях и на некоторых сайтах было опубликовано видео с песней, пропагандирующей употребление наркотиков. Эта песня вызвала общественный резонанс и вызвала большое недовольство среди различных слоев общества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azxeber.com, в связи с этим МВД Азербайджана предприняло соответствующие меры. Выяснилось, что исполнителем песни является житель города Сумгайыт Вюгар Абдуллаев по прозвищу "Вюгар Седа". Он задержан сотрудниками Сумгайытского ГУП. Во время задержания при нем была обнаружена марихуана.

Выяснилось, что В. Абдуллаев является наркоманом.

Дело будет направлено в суд.