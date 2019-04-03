В центре Баку горит жилой дом - ФОТО
3 апреля 2019 08:35 142
Утром в центре Баку начался сильный пожар, сообщили Day.Az местные жители.
В самом центре города, на улице Башира Сафароглу горит многоэтажный жилой дом.
Данных о наличии пострадавших нет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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