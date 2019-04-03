В Баку выявлен подпольный цех по производству контрафактной алкогольной продукции. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство по налогам.

Во время оперативных мер налогового контроля, проведенных в "Mini market" на ул. Рахиба Мамедова в Хатаинском районе и в магазине "Дом вина" на просп. Гянджа в Баку, была выявлена большая партия незаконно произведенных и маркированных поддельными акцизными марками алкогольных напитков.

Было установлено, что в одном из частных домов на ул. 6-я Ахмедлинская в Хатаинском районе гражданин Алиев Шахин Гаджи оглу руководит процессом розлива кустарно изготовленной спиртной продукции в тару из-под дорогих напитков. Во время обыска, проведенного в этом доме по решению суда, были обнаружены 1059 наименований поддельных акцизных марок российского и местного производства, 286 готовых алкогольных напитков, 52 пустые бутылки, 15 коробок с крышками, 5 коробок с пробками, коробки с этикетками.

Также было обнаружено несколько коробок красок для волос, и сейчас расследуется, использовались ли они в производстве контрафакта.

В отношении Алиева Шахина Гаджи оглу было возбуждено уголовное дело, и избрана мера пресечения в виде ареста.