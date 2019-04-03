Министерство труда и социальной защиты населения разрабатывает правоприменительный механизм выплат пенсий и социальных пособий, в соответствии с новыми изменениями, введенными согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по усилению социальной защиты населения" от 25 февраля 2019 года. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в министерстве труда и соцзащиты.

"Согласно распоряжению главы государства социальные пособия и пенсии будут увеличены на 100 процентов, а также учреждены новые виды стипендий. Согласно указу, президентская месячная пенсия была установлена ​​для инвалидов первой группы и для обслуживания детей с ограниченными возможностями в размере 50 манатов. Согласно разработке документа, пособия, предусмотренные для детей-инвалидов, будут выплачиваться им вместе с социальными пособиями, при этом для получателей государственной соцпомощи отпадет необходимость предоставлять какие-то иные документы при получении пособий", - отметили в госведомстве.

По информации источника, лицам с инвалидностью первой группы, полученной в процессе несения службы, пенсии будут выплачиваться лично.

"При этом они должны предъявить следующие документы: удостоверение личности военнослужащего, справку из местного исполнительного органа об инвалидности, а также заявление в местное отделение Государственного фонда социальной защиты", - сказали в Госфонде.