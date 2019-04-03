В Баку арестован директор строительной компании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, директор ООО "Meqa-Siti Holdinq" Мамедов Эльнур Адиль оглу привлечен к уголовной ответственности.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) и 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК АР.

Отметим, учредитель этой компании Агиль Гадиров также был арестован некоторое время назад. Согласно обвинению, эти лица продавали одни и те же квартиры в жилом здании, которое они строили, нескольким лицам.