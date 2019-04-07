В Баку сегодня пройдут концерт и грандиозный салют
7 апреля 2019 01:33 320
В Баку сегодня пройдут концерт и грандиозный салют.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, целый ряд торжественных мероприятий пройдет в честь рождения 10-миллионного жителя нашей страны.
Так, во всех районах Баку пройдут акции по посадке деревьев, а в 17:00 на Приморском бульваре состоится концерт.
Кроме того, в 18:00 в Центре Гейдара Алиева в Хазарском районе пройдет флешмоб.
В 21:00 на Приморском бульваре будет устроен праздничный салют.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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