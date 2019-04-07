В Баку сегодня пройдут концерт и грандиозный салют.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, целый ряд торжественных мероприятий пройдет в честь рождения 10-миллионного жителя нашей страны.

Так, во всех районах Баку пройдут акции по посадке деревьев, а в 17:00 на Приморском бульваре состоится концерт.

Кроме того, в 18:00 в Центре Гейдара Алиева в Хазарском районе пройдет флешмоб.

В 21:00 на Приморском бульваре будет устроен праздничный салют.