Перед Центром Гейдара Алиева при организационной поддержке Исполнительной власти Наримановского района и районного управления молодежи и спорта состоялся флешмоб под названием "Десять миллионов" с участием молодежи района, сообщает Trend со ссылкой на ИВ Наримановского района, передает Day.Az.

Во флешмобе, который был организован в связи с рождением 10-миллионного гражданина Азербайджана, приняли более 200 молодых людей района.

Флешмоб вызвал большой интерес у молодежи, людей, отдыхающих вокруг Центра, и туристов.

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