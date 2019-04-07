Трагически погибшая учащаяся школы №162 Элина Гаджиева похоронена, передает Day.Az.

Отметим, что 4 апреля учащаяся 8-го класса школы №162 в Сабаильском районе Баку в результате падения с третьего этажа получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшая была доставлена в 1 Клиническую городскую больницу. Несмотря на лечение, 6 апреля она скончалась.

По данному факту Бакинской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст.125.

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