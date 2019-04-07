Близкая подруга трагически скончавшейся ученицы 8-го класса средней школы №162 Элины Гаджиевой ответила на вопросы журналистов, передает Day.Az со ссылкой на соцсети.

По ее словам, во время встречи с директором школы и классным руководом в ее адрес последовали угрозы с их стороны.

"Они говорят, что к нам домой придут из прокуратуры, во всем обвинят меня, что довела ее именно я. Хотя приходить никто не собирается. Мы будем добиваться того, чтобы уволили с работы директора, завуча, классного руководителя и школьного психолога", - говорит девочка.

По ее словам, Элина выбросилась из окна после того, как ей позвонил мальчик, с которым она в последнее время общалась.

"Я хочу, чтобы этот мальчик получил по заслугам, поскольку это он довел ее до суицида", - сказала девочка.

По словам подруги, Элина переписывалась с неким мальчиком из соседней школы, который издевался над нею за ее спиной, распространял непонятные видео или слухи в своем профиле Instagram. Об этом знала и сестра погибшей.

"У меня есть все скриншоты с его профиля. Она просто так не спрыгнула бы. Она была слабохарактерной", - добавила подруга.

Али Ибрагимов