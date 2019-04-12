В связи с директором школы №162, где трагически погибла Элина Гаджиева, появились новые сенсационные факты.

Как сообщает Day.Az, в программу "Сяни Ахтарырам" позвонил один из родителей ребенка, который учится в этой школе.

По его словам директор школы №162 угрожала им расправой.

"Она вызывала мою дочь в свой кабинет и спрашивала у нее, почему она сидит с парнем и помогает ему? "Он твой парень?". Я пошла к ней на прием и сказала, что эти слова не подобают педагогу, на что она мне ответила, что хорошо делает. "Куда хотите, туда и жалуетесь, вы ничего не сможете со мной сделать. А я вас посажу, и ваших детей хоть из-под земли достану"",- сказала она.