Директор скандальной школы: Я вас всех засажу в тюрьму
12 апреля 2019 14:37 454
В связи с директором школы №162, где трагически погибла Элина Гаджиева, появились новые сенсационные факты.
Как сообщает Day.Az, в программу "Сяни Ахтарырам" позвонил один из родителей ребенка, который учится в этой школе.
По его словам директор школы №162 угрожала им расправой.
"Она вызывала мою дочь в свой кабинет и спрашивала у нее, почему она сидит с парнем и помогает ему? "Он твой парень?". Я пошла к ней на прием и сказала, что эти слова не подобают педагогу, на что она мне ответила, что хорошо делает. "Куда хотите, туда и жалуетесь, вы ничего не сможете со мной сделать. А я вас посажу, и ваших детей хоть из-под земли достану"",- сказала она.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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