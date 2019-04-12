В этом году в Баку, на территории Приморского бульвара, открывается крупный торгово-развлекательный центр Caspian Waterfront.

Центр спроектирован Тимом Карраном, директором дизайнерской компании Chapman Taylor.

Как передает Day.Az, центр площадью 120 тысяч квадратных метров разрабатывается как центр семейного отдыха и молл. Ассортимент предлагаемых розничных и развлекательных услуг будет очень разнообразным, в центре будет создана очень приятная атмосфера для людей всех поколений, добавил директор.

Изначально Caspian Waterfront должен был стать крупным конгресс-центром, однако впоследствии его назначение было изменено. По задумке Chapman Taylor, центр должен превратиться в один из символов Баку.

При создании дизайна компания вдохновлялась восьмиконечной звездой на государственном гербе и флаге Азербайджана.