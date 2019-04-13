В бакинском метро станет прохладно - УЖЕ ЭТИМ ЛЕТОМ
В бакинском метро в этом году будут заменены семь вентиляторов, эксплуатационный срок которых завершается, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
Для замены как наиболее соответствующие требованиям Бакинского метрополитена были выбраны вентиляторы АО "Артемовский машиностроительный завод" "ВЕНТПРОМ".
Установка двух из них уже началась, и до мая в Баку будут доставлены все вентиляторы.
Новые вентиляторы значительно повысят качество искусственной вентиляции тоннелей. Если прежние вентиляторы работали с эффективностью в 20-30 кубометров/сек, то возможности новых вентиляторов составляют 60-70 кубометров/сек.
Кроме того, в этом году начнутся работы по применению естественной вентиляции тоннелей и станций. Для этого были изучены оборудование передовых мировых производителей, а также возможность его применения, эффективность и другие технические детали.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
12 Апр. 18:39 9 182
-
12 Апр. 16:27 6 840
-
12 Апр. 16:54 5 951
-
12 Апр. 12:20 3 741
-
08:48 3 705