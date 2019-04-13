Трагическая смерть Элины Гаджиевой вызвала отлики неравнодушных людей по всему миру.

Люди из самых разных стран выражают свои соболезнования родителям и скорбят по погибшей.

Как передает Day.Az, история Элины была опубликована в социальной сети Reddit, которая известна во всем мире, как "Главная страница Интернета". Один из пользователей наткнулся на трагическую историю Элины и опубликовал ее в соцсети. Сообщение собрало сотни комментариев и откликов, в которых читатели из самых разных точек планеты высказывали свои слова поддержки родным школьницы и всему азербайджанскому народу.

"Бедное дитя! Надеюсь, что когда-то в школах по всему миру не будет буллинга", - написал один из комментаторов.

Многих возмутил факт того, что как такой безнравственный и равнодушный человек являлся директором школы. Некоторые рассказали о том, как сами были жертвами буллинга, как им удалось пережить эти темные моменты их детства.

Другие пользователи выразили надежду, что в скором времени все виновники данной трагедии, включая директора и тех, кто не вызвал вовремя скорую помощь.



"Я прочел, что правоохранительные органы и министерство образования ведут расследование этой ужасной трагедии. Мы верим, что справедливость восторжествует и виновные понесут заслуженное наказание", - отметил один из пользователей из Германии.

Напомним, что 4 апреля Элина Гаджива, ученица 8-го класса школы №162 Сабаильского района Баку, в результате падения с третьего этажа получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшая была доставлена в 1 Клиническую городскую больницу. 6 апреля она скончалась. По данному факту Бакинской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст.125 (доведение до самоубийства).

Али Ибрагимов