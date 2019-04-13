Возмутительный поступок женщины в бакинском парке - ВИДЕО
13 апреля 2019 13:37 95
В Баку женщина своим поступком возмутила посетителей одного из столичных парков.
Как передает Day.Az со ссылкой на buta.media, житель столицы Мурад Ахад сообщил, что 12 апреля во время прогулки с дочерью в парке неподалеку от станции метро "Нариман Нариманов" заметил женщину, лузгающую семечки и выплевывающую шелуху на землю.
"Когда я пришел в парк, то увидел женщину с детской коляской рядом с фонтаном, которая грызла семечки, а шелуху бросала на землю. Сначала хотел высказать ей претензии, но решил не портить себе настроение. Потом она пересела в другую часть фонтана и продолжала грызть семечки. На этот раз я не выдержал и подошел к ней", - сказал Мурад Ахад.
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