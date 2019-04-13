Муж одной из участниц драки в элитной школе в Баку Аиды Асадовой Рафаэль Асадов рассказал baku.ws подробности произошедшего инцидента, передает Day.Az.

По его словам, его жена не виновата в этом инциденте.

"Когда моя жена была в школе, она общалась в коридоре со своей коллегой. Неожиданно к ней подошла Джоандра Холлис и спросила у моей жены, кто этот человек. Во время разговора между ними возник спор. Американка схватила мою жену за волосы и избила", - сказал он, отметив, что его супруга получила серьезные травмы.

Он сообщил, что в связи с этим инцидентом уже подана жалоба в полицию, а также в посольство США.