Новые подробности драки между учителями в элитной школе в Баку
13 апреля 2019 14:00 404
Муж одной из участниц драки в элитной школе в Баку Аиды Асадовой Рафаэль Асадов рассказал baku.ws подробности произошедшего инцидента, передает Day.Az.
По его словам, его жена не виновата в этом инциденте.
"Когда моя жена была в школе, она общалась в коридоре со своей коллегой. Неожиданно к ней подошла Джоандра Холлис и спросила у моей жены, кто этот человек. Во время разговора между ними возник спор. Американка схватила мою жену за волосы и избила", - сказал он, отметив, что его супруга получила серьезные травмы.
Он сообщил, что в связи с этим инцидентом уже подана жалоба в полицию, а также в посольство США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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