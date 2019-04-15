Заместитель главы исполнительной власти Сабаильского района Халида Байрамова прокомментировала сообщения о даче показаний в связи с трагической смертью ученицы школы № 162 Элины Гаджиевой.

Как сообщает Day.Az, Байрамова подтвердила unikal.org дачу показаний в прокуратуре Баку.

"Да, я была в прокуратуре. Требовались некоторые документы. Я поехала в прокуратуру для предоставления этих документов. Также хотелось бы отметить, что не я снимала те видео, которые распространились в социальных сетях. После завершения расследования я предоставлю общественности более подробную информацию", - сказала она.