Замглавы Сабаильского района о скандальном видео допроса Элины
15 апреля 2019 14:25 218
Заместитель главы исполнительной власти Сабаильского района Халида Байрамова прокомментировала сообщения о даче показаний в связи с трагической смертью ученицы школы № 162 Элины Гаджиевой.
Как сообщает Day.Az, Байрамова подтвердила unikal.org дачу показаний в прокуратуре Баку.
"Да, я была в прокуратуре. Требовались некоторые документы. Я поехала в прокуратуру для предоставления этих документов. Также хотелось бы отметить, что не я снимала те видео, которые распространились в социальных сетях. После завершения расследования я предоставлю общественности более подробную информацию", - сказала она.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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