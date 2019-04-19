17-летний азербайджанец будет получать стипендию в 56 тысяч долларов - ФОТО
19 апреля 2019 13:25 343
17-летний азербайджанец Ясин Гулиев поступил в Турецкий университет Сабанджы. Самое интересное в этой истории то, что он будет получать стипендию в 56 тысяч долларов.
Об этом, как передает Day.Az, написали в социальных сетях.
Сообщается, что Я.Гулиев мог поступить во многие престижные мировые университеты, в том числе и в США, но выбрал университет Сабанджы.
Наш соотечественник будет обучаться на факультете компьютерной инженерии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13:33 2
В Баку будет дождливо
12:35 2 647
Пожар в самом центре Баку - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
13:33
В Баку будет дождливо
13:20
В Тбилиси ограбили банк
-
18 Апр. 17:12 13 864
-
18 Апр. 17:37 13 020
-
18 Апр. 16:25 9 900
-
18 Апр. 16:48 9 445
-
18 Апр. 17:24 8 639