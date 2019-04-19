17-летний азербайджанец Ясин Гулиев поступил в Турецкий университет Сабанджы. Самое интересное в этой истории то, что он будет получать стипендию в 56 тысяч долларов.

Об этом, как передает Day.Az, написали в социальных сетях.

Сообщается, что Я.Гулиев мог поступить во многие престижные мировые университеты, в том числе и в США, но выбрал университет Сабанджы.

Наш соотечественник будет обучаться на факультете компьютерной инженерии.