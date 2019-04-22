В эти выходные соцсети в Азербайджане тронула история четырехлетного мальчика, который стал жертвой бешеной бездомной собаки.

Как передает Day.Az, несчастный случай произошел в поселке Сулутепе на выезде из Баку. Собака напала на ребенка и раскромсала ему лицо. Маленький Гусейн был срочно доставлен в Городскую клиническую больницу номер 1, где ему незамедлительно оказали необходимую медицинскую помощь.

Минздрав Азербайджана сообщил, что малыш переведен из реанимации в палату, его состояние оценивается как средне-стабильное, и угрозы его здоровью нет. Ему была сделана вакцинация от бешенства, лечение продолжается. А сегодня Мамишеву была сделана пластическая операция на щеке.

Отмечается,что собака была бешеной и после нападения умерла.

С ребенком, слава богу, все хорошо, но соцсети продолжают бурно обсуждать проблему бродячих собак в Азербайджане.

Мнения разделились - одни призывают расстрелять собак и в корне искоренить проблему, чтобы больше ни один ребенок не стал жертвой, другие пользователи призывают решить вопрос с бездомными животными без жестокости по отношению к ним, но и так, чтобы жители города не подвергались опасности.

К теме также подлючились известные личности Азербайджана и блогеры.

Али Ибрагимов