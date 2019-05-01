В скором времени в бакинском метро появятся поезда нового поколения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ölkə.Az, об этом сообщил глава пресс-службы Бакметрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, в июне на линию будет выведена система поездов из 5 вагонов.

"Как правило, к концу года будет доставлено пять поездов с 30 вагонами, которые соответствуют последним международным стандартам - в них имеются кондиционеры, система микроклимата, компьютерное обородование, места для людей с ограниченными возможностями. Также отмечу, что двери в этих вагонах шире, чем у нынешних ", - сказал Мамедов.