Лекарствами, которые бесплатно выдаются государством, могут обеспечиваться только лица определенных категорий. Об этом сказал во вторник вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Вице-премьер отметил, что список лекарств составляется по числу пациентов.

Ахмедов добавил, что ежегодно государство бесплатно выделяет лекарства для определенных категорий лиц. "Список этих пациентов больницы представляют в соответствующие органы исполнительной власти, и на основании этих списков лекарственные препараты передаются пациентам. Если чье-то имя не включено в этот список, то это другой вопрос. Чтобы включить этого человека в список, должны быть показатели о его заболевании. И если есть конкретный факт о том, что кому-то лекарство не досталось, то это следует расследовать отдельно", - сказал он.

Азербайджанское государство выделяет большие средства для бесплатного обеспечения больных лекарствами, и эти средства расходуются адресно, сказал вице-премьер.