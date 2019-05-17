В Баку водитель въехал в пешеходов, переходивших дорогу по "зебре".

Кадры ужасного происшествия запечатлели камеры видеонаблюдения МВД, передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.

На видео отчетливо видно, что в то время как несколько автомобилей остановились, чтобы пропустить идущих по пешеходному переходу людей, один водитель пролетает на большой скорости, сбивая несколько человек.

Одна из пострадавших, женщина средних лет, скончалась на месте. Вторая сбитая автомобилем женщина была госпитализирована, однако врачам не удалось ее спасти.

Ведется следствие.

А. Гасымлы