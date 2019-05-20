Главным Управлением дорожной полиции была распространена информация о мероприятиях в связи с проведением 29 мая на Олимпийском стадионе города Баку финальной игры Лиги Европы УЕФА с участием футбольных клубов "Арсенал" и "Челси".

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в управлении сообщили, что для просмотра финальной игры из-за рубежа в нашу столицу прибудут многочисленные гости, болельщики и официальные лица, в связи с чем для организации свободного передвижения транспортных средств, Главным управлением дорожной полиции совместно с соответствующими структурами будут предприняты необходимые меры.

В связи с этим, в целях снижения плотности трафика в городе Баку, а также организации удобного, бесперебойного движения автомобилей и пешеходов по городу, гражданам, желающим прибыть в столицу из других городов и районов республики, рекомендуется в период с 27 по 30 мая текущего года пользоваться общественным транспортом.

Жители Сумгайыта могут использовать как автобусы, так и скоростные электрички по маршруту Баку-Сумгайыт.

ГУДП напомнили, что при въезде в Баку действуют бесплатные и охраняемые стоянки. Лица, решившие прибыть в столицу на частных легковых автомобилях, могут оставить их там и добраться до ближайшей станции метро на автобусе, работающем по специальному маршруту.

Жителям столицы в течение этого времени желательно меньше использовать личный транспорт и отдать предпочтение общественному транспорту, особенно в центре города, отметили в управлении.