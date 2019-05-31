Бакинское транспортное агентство (БТА) 23-30 мая работало в особом режиме, чтобы своевременно и на высоком уровне осуществить транспортные меры, предусмотренные в связи с финальной игрой Лиги Европы УЕФА, проведенной в Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Согласно рекомендациям УЕФА, был подготовлен транспортный план, связывающий Международный аэропорт Гейдар Алиев, Бакинский олимпийский стадион и различные пункты, организованные в разных частях Баку в связи с финальной игрой.

Согласно плану, было организовано шесть экспрессных маршрутов для перевозки футбольных болельщиков.

Перевозка болельщиков из Международного аэропорта Гейдар Алиев стартовала 27 мая.

В течение трех дней была обеспечена перевозка всех болельщиков, прибывших в Баку регулярными и чартерными рейсами.

В общей сложности до начала матча 145 автобусами было перевезено 17 тысяч болельщиков.

После матча 450 автобусов перевезли 28 тысяч болельщиков.

Кроме того, в день финала регулярные маршрутные автобусы столицы перевезли 1,5 миллиона пассажиров.

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе состоялся финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

Финальный поединок закончился со счетом 4:1 в пользу "Челси". Таким образом, "Челси" стал победителем сезона Лиги Европы УЕФА 2018-2019 года.