Певец Эльнур Мамедов вместе с детьми бакинских школ реализовал проект "AZƏRBAYCAN HİMNİ", посвященный 100-летию Гимна Азербайджана, 101-летию Азербайджанской Демократической Республики и приуроченный к Международному дню зашиты дней детей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Над видеороликом работали: режиссер - Эльнур Мамедов, микс - Гиви Усенашвили, цветокоррекция - Эмин Мурадов, фото - Эмин Исмайлов, танцевальный коллектив "Səma".

Мелодия гимна написана в 1919 году великим композитором Узеиром Гаджибейли, слова принадлежат поэту Ахмеду Джаваду. Гимн официально принят 27 мая 1992 года после восстановления независимости Азербайджана.

История гимна

В годы Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920) композитор Узеир Гаджибейли написал два марша. Оба этих произведения были опубликованы в книге турецкого музыковеда Этема Унгёра "Тюркские марши" (тур. Türk marşları), опубликованной в 1965 году в Анкаре. Их рукописи были доставлены в Турцию братом композитора Джейхуном Гаджибейди. Один из этих маршей называется "Азербайджанский национальный марш" (азерб.Azərbaycan milli marşı). В 1919 году это произведение было удостоено первой награды объявленной правительством АДР (об этом было сказано в газете "Азербайджан" от 14 ноября 1919). Рукопись этого марша, написанная Узеиром Гаджибейли хранится в доме-музее композитора в Баку.

Про второй марш, называющийся "Марш Азербайджана" (азерб. Azərbaycan marşı), турецкий публицист даёт следующую информацию: "В те годы, когда Азербайджан ещё не потерял свою независимость, этот марш пели в военных школах перед началом занятий". Позднее этот марш в аранжировке для хора и оркестра композитора Айдына Азимова был принят в качестве государственного гимна Азербайджанской Республики. То, что этот марш был гимном Азербайджанской Демократической Республики подтверждается и документами, хранящимися в доме-музее Узеира Гаджибекова.

По решению Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 27 мая 1992 года "Марш Азербайджана", музыка которого была написана Узеиром Гаджибейли, а слова - Ахмедом Джавадом, был принят в качестве государственного гимна Азербайджанской Республики. По решению Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 2 марта 1993 года было утверждено положение о государственном гимне Азербайджанской Республики.