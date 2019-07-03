В последнее время дорожная полиция в Азербайджане начала принимать строгие меры в отношении водителей, которые долгое время не платят штрафы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az, в соответствии с законодательством в суды, а также самим гражданам направляются уведомления.

Суть этих уведомлений заключается в ограничении прав водителей, а также остановке транспортных средств, владельцы которых не оплачивают штрафы.

Так, районные отделения дорожной полиции изучают данные водителей и выносят решение об остановке транспортных средств тех, кто не оплачивает штрафы в течение двух месяцев.

Кроме того, направляются обращения в суды в связи с водителями, которые не оплачивают штрафы в течение трех месяцев.

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