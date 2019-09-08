Период с конца XVII до начала XX веков в Азербайджане отмечен расцветом народного ткачества. В XVIII веке, в эпоху феодальной раздробленности, когда возникли обособленные ханства, стали интенсивнее развиваться локальные центры ковроделия и народное, а не дворцовое ткачество.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, именно в это время в сознании народа с новой силой проявились древнейшие пласты архетипов этнического подсознания, что в некотором смысле можно рассматривать как начало возвращения к традициям далеких пращуров, хотя, собственно, связь эта никогда не обрывалась.

Азербайджанский ковёр отличается многообразием типов и подтипов. Типологическое богатство азербайджанского ковра, наряду с историческими и этнокультурными факторами, связано с уникальным многообразием природно-климатических условий, также способствующим развитию ковроделия. Колорит и многообразные, затейливые цвето-ритмические структуры азербайджанского ковра обусловлены во многом восприятием окружающей природы через призму многовековых информационных кодов художественного мышления.

На протяжении многих веков развития ковроткачества в Азербайджане сформировались устойчивые центры ковроделия, возникновение и развитие которых обусловлено в первую очередь фактором наличия сырьевой базы овцеводства.

Отдельно сотканный фрагмент ("чешни") карабахского ковра. XIX в.

В регионе выделяли три массива коврового производства. Первый по юго-восточным склонам Большого Кавказа по направлению к Каспию и югу, в сторону Ширванской низменности; второй в зоне Малого Кавказа и до берегов Араза на юге и до Кафана в северозападном направлении. Третий массив ковроткачества исторически сформировался в Южном Азербайджане в зоне Талышских гор с выходом в Ардебильскую и Серабскую межгорные котловины и далее к Тебризу.

Эти центры, где исторически формировалось, развивалось ковроткачество Азербайджана, были местом перекочевок скотоводов. Главными центрами на рубеже XIX-XX веков были Карабах, Губа, Ширван, Баку, Гянджа, Газах, Тебриз и Ардебиль, здесь формировались основные типы азербайджанского ковра.

Формирование ковроткацких производственных центров показывает, что их возникновение, развитие и устойчивость практически не зависели от динамики историко-этнических процессов в регионе. Своеобразие ковров этих центров определялось природно-климатическими, хозяйственно-бытовыми, социальными факторами, а основу композиций всегда составляли сложившиеся на этой территории древние ткацкие традиции.

Карабахский тип ковров базировался в двух очагах горном и равнинном. В горном очаге производства доминировали в XIX веке город Шуша и села Дашбулаг, Довшанлы, Гиров, Трнивиз, Малыбейли, Чанахча, Туг, Таглар, Гадрут, Мурадханлы, Гасымушагы, Губадлы, Гогаз, Мишсеид, Багырбейли, Ханлыг, Тутмас. Особенность горного очага в том, что ковровое производство в селах было развито слабее, чем в Шуше.

Отдельно сотканный фрагмент ("чешни") карабахского ковра. XIX в. / Карабахский ковер "Ачма- юмма". XIX в.

В низменных районах, несомненно, лучше обеспеченных сырьем, доминирующими центрами были Джебраил, Агдам, Барда, Физули. Вокруг каждого из этих населенных пунктов множество сел, где население занималось производством ковров на продажу. Здесь ткались такие виды ковров, как "челеби", "аран", "годжа", "ачма-юмма", "шабалыд-бута", "бахманлы", "мугань".

К карабахскому типу относятся также ковры зангиланского, талыш-ленкяранского и нахчыванского производственного очагов. Здесь наиболее распространенными были ковры "талыш" и "нахчыван". Ряд очагов находился Зангезурском уезде.

Карабахская зона славилась как ворсовыми, так и безворсовыми коврами, а также ковровыми изделиями. Карабахские ковроткачи разработали и использовали самые различные композиции, часть которых появилась в результате творческой переработки композиций, созданных в Тебризском и Ардебильском ковроткацких центрах.

Ковры создавали больших и малых размеров. Особенно популярны были ковровые комплекты "даст-хали-габа", которые пользовались большим спросом на внутреннем и внешнем рынке.

В Карабахе производились ковры как с низким ворсом и большой плотностью вязки, так и менее плотные с высоким ворсом. Первые были характерны больше для Шуши и для низменных производственных пунктов, а вторые для горных.

В Карабахе изготавливали медальонные, сюжетные и орнаментальные ковры. Наиболее распространенными композициями были "буйнуз", "балыг", "дарянур", "бахчада-гюллар", "сахсыда-гюлляр", "ханлыг", "хантирме", "касым-ушагы", "минахани" и "булут".

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