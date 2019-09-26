УЕФА посадит 600 тысяч деревьев в 12 странах-организаторах чемпионата Европы-2020 и инвестирует в проекты возобновляемой энергетики, чтобы компенсировать выбросы углерода со стороны болельщиков и УЕФА во время поездок на матчи. Об этом сообщается на официальном сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на .

"ЕВРО-2020 - это праздник европейского футбола, который будет происходить по всему континенту, - отметил президент УЕФА Александр Чеферин. - Характер турнира дает ряд преимуществ по сравнению с традиционным форматом. Помимо того, что матчи смогут увидеть более разнообразные сообщества по всей Европе, нет необходимости ни в строительстве множества новых стадионов, ни в транспортных узлах, в которых они нуждаются, что влечет за собой огромные экологические затраты на бетон и другие ресурсы".

По его словам, у этого есть своя цена - увеличится количество поездок болельщиков, которые захотят посмотреть матчи своих команд.

"УЕФА серьезно относится к своим обязанностям, и это правильно, что мы компенсируем выбросы углерода, которые производим. Сотрудничество с Южным полюсом поможет создать проекты в области возобновляемых источников энергии уровня золотого стандарта, которые будут иметь непреходящую ценность для планеты. Кроме того, мы хотели отпраздновать 60-летие чемпионатов Европы, и логичным выбором будет сочетать это с экологическим наследием. Будет посажено около 600 тысяч деревьев - по 50 тысяч в каждой из 12 принимающих стран. Я верю, что данная инициатива поможет всем этим сообществам выиграть от проведения ЕВРО-2020 в их странах", - сказал Чеферин.

Напомним, что игры примут Баку, Лондон, Мюнхен, Рим, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Глазго, Амстердам, а также Санкт-Петербург.

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