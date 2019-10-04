https://news.day.az/society/1162753.html Тяжелое ДТП на аэропортовской дороге - ВИДЕО
Тяжелое ДТП на аэропортовской дороге - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Баку попало на камеру видеонаблюдения, передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az.
Инцидент произошел на аэропортовской дороге.
Водитель автомобиля марки Mercedes, двигавшегося на высокой скорости, не смог выбрать безопасную дистанцию и врезался в машину, которая ехала впереди. Несмотря на то, что он применил экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.
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