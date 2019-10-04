Тяжелое ДТП в Баку попало на камеру видеонаблюдения, передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az.

Инцидент произошел на аэропортовской дороге.

Водитель автомобиля марки Mercedes, двигавшегося на высокой скорости, не смог выбрать безопасную дистанцию и врезался в машину, которая ехала впереди. Несмотря на то, что он применил экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.

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