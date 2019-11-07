В Азербайджане проводится паспортизация воды во всех районах.

Об этом на пресс-конференции в штабе правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказал председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в паспортах будет указана информация о качестве воды, численности населения, водоснабжении и другие параметры.

Гусейнов добавил, что в настоящее время более, чем в 50 регионах осуществляются работы по улучшению водоснабжения: "В 30 из них работы практически закончены".

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