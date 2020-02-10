5 февраля в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен произошла авария. После посадки самолет авиакомпании Pegasus выкатился со взлетно-посадочной полосы и развалился на части. На борту воздушного судна находились 123 человека, включая членов экипажа. Более 50 из них получили травмы, 3 человека погибли.

На борту самолета Boeing 737-86J находилась и гражданка Азербайджана Амина Ибрагимова (имя и фамилия изменены по ее просьбе - прим. ред.), которая в интервью Day.Az поделилась подробностями аварии.

"Я очень часто летаю, можно сказать почти каждый месяц. Поэтому и в этот день все должно было быть как обычно. Но лил сильный дождь и наш самолет прибыл в аэропорт с опозданием. Тогда я подумала, что было бы прекрасно, если рейс отменили. Но самолет прибыл и мы пошли на борт", - начала свой рассказ А. Ибрагимова.

Весь полет самолет попадал в очень сильную турбулентность. И даже когда самолет шел на посадку, нас не переставало трясти. Когда самолет уже долетал до Стамбула, очень близко к нему ударила молния. Настолько близко, что ослепило глаза. В салоне началась паника.

"От того, что у меня очень часто происходят полеты, я, можно сказать, ''слышу самолет''. Я сразу поняла, что он не может затормозить. Тормоза просто гудели, звук оглушил нас. В этот момент я подумала о том, что мы сейчас врежемся во что-то, и сильно испугалась. Бортпроводник объявил нам, что мы приземлились в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен. Он сказал не расстегивать ремни безопасности, но разрешил включить телефоны. И как только он объявил об этом, нас стало неимоверно качать из стороны в сторону. Произошли очень сильные удары и самолет упал. Это было безумно страшно.

После столь сильного удара я открыла глаза и увидела много крови. Я быстро схватила сумку и почувствовала запах гари. Салон окутал едкий дым. Обернувшись, я увидела огонь и стала громко кричать ''Мы сейчас взорвемся!''. Я ощутила сильную боль. Страшные крики вокруг, дикая паника... Это не передать словами. Мне нужно было как можно быстрее покинуть самолет и сообщить родным, что я жива. Я стала бежать к экстренным выходам, но до них было трудно добраться. Увидев, что люди выпрыгивают в разлом самолета, я поняла, что так будет быстрее и последовала за ними. Погода была ужасной, шел ливень. Минут 30 мы стояли в ожидании помощи. Машины скорой помощи не могли подъехать к месту крушения. Мы сами шли к автобусу службы эвакуации. Сильно раненых доставили на носилках. Весь процесс эвакуации занял часа два", - поделилась наша собеседница.

Пострадавших быстро доставили в больницу, где врачи очень профессионально выполнили свою работу. По словам Амины, им принесли теплую одежду, разместили по палатам и оказали первую медицинскую помощь, затем провели полное обследование. После этого некоторых пассажиров, в том числе и ее, переместили в отель, где они до сих пор находятся. Все расходы взяла на себя авиакомпания.

"Спустя какое-то время нам позвонили и сообщили, что мы можем забрать свой багаж в аэропорту. Все было в ужасном состоянии. Чемодан я выбросила сразу, а вещи отдала в химчистку, но это их никак не спасло. Также на борту я потеряла 2 телефона. Компания зафиксировала мои потери", - отметила наша соотечественница.

Амина подчеркнула, что будет жаловаться на Pegasus. По их вине, будучи абсолютно здоровым человеком, она получила огромный урон психике. Мать троих детей сейчас вынуждена, отбросив все дела, заниматься восстановлением здоровья. Вся семья перенесла огромный стресс по причине халатности компании.

"Компания должна взять на себя ответственность. Понять, каким серьезным делом они занимаются. Отвечать за каждого своего пассажира. Компания должна оплатить мне компенсацию и покрыть все расходы за мою реабилитацию. Из-за них у меня теперь аэрофобия. Вся моя жизнь состоит из перелетов. Мой муж часто летает в командировки. Дети учатся заграницей. Даже не знаю, как теперь я буду переживать их полеты. Внутри меня ужасный страх. Меня это сильно потрепало. Я буду вынуждена пройти психологическую реабилитацию. Запах керосина, звук колес, крики и вопли... Страшные кадры всплывают перед глазами каждый день. Не знаю, как пройдет мой первый полет после авиакатастрофы. Сейчас я работаю с психологами над этим, потому что очень хочу как можно скорее вернуться домой", - рассказала она.

Фарида Нури