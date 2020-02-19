Международный банк Азербайджана (МБА) совместно с Госагентством по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) выпустил банковские карточки для безналичной оплаты в медучреждениях, где применяется ОМС. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство, передает Day.Az.

Посредством карт можно безналично осуществлять оплату суммы совместного финансирования, тарифы медицинских услуг, не входящих в пакет услуг, и прочие.

Лица, которые не имеют никаких банковских карт, могут бесплатно получить карты в филиалах и отделениях МБА на территориях, где применяется ОМС, предъявив удостоверение личности.

Для осуществления безналичной оплаты в медучреждениях со статусом публичного юридического лица МБА установил необходимое число POS- и платежных терминалов.

После того, как граждане разместят средства на карточке посредством платежных терминалов в медучреждениях оплаты осуществляются POS-терминалами.

На карточку можно положить деньги также в филиалах и отделениях МБА, банкоматах типа Cash in, платежных терминалах E-manat и Azericard и посредством Card to card.

В дальнейшем банковская карта позволит воспользоваться и другими особыми преференциями и дополнительными льготами медицинской сферы.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить в 37 филиалах и 39 отделениях МБА, на сайте www.ibar.az информационном центре "937", а также на официальной странице банка в Facebook.