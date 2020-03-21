Устраняется опасная ситуация в Шамкирском водохранилище

Открытое Акционерное Общество "Азерэнержи" продолжает неотложные работы по решению серьезной проблемы в второй по величине в стране водохранилище гидроэлектростанции "Шамкир", сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО.

Следует отметить, что водосбросное сооружение, предназначенное для сброса воды в случае угрозы переполнения водохранилища после обильных осадков, построенное 40 лет тому назад, находился в аварийном состоянии с 2003 года. В результате появления коррозии и трещины на полу, на потолке, на несущих стенах и, разрушения защитного слоя бетона трехблочного подземного туннеля, длиной 160 метров каждый, сильная утечка воды здесь, могла привести к обвалу сооружения в любое время. По этой причине, в рамках "Программы реабилитации" принятой в 2018 году, с участием иностранных специалистов был подготовлен проект и начаты работы. В настоящее время проводится работа по реконструкции, креплению и бетонированию поврежденных участков данного сооружения.

Кроме того, в рамках "Программы реабилитации" были проведены ремонтно восстановительные работы на гидроагрегатах Шамкирской ГЭС, заменены запасные части, которые были привезены по заказу на гидроагрегате №2, и проведен капитальный ремонт блочного трансформатора 330 кВ. В результате восстановления "утерянной" мощности повышены устойчивость и надежность эксплуатации. Планируется реконструкция открытого распределительного устройства, системы возбуждения гидрогенераторов, центра управления, системы диспетчерского управления СКАДА, системы автоматического регулирования частоты и активной мощности на Шамкирской ГЭС.