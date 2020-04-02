https://news.day.az/society/1219063.html В Азербайджане может быть объявлено чрезвычайное положение
В Азербайджане может быть объявлено чрезвычайное положение
"Уже наблюдается увеличение случаев заражения коронавирусом".
Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции сказал глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
Он отметил, что скорость инфицирования в несколько раз больше числа выздоровевших: "Всего выздоровели 26 человек. Увеличение этой разницы плохая тенденция. О выходе ситуации из-под контроля не говорится. Если данная тенденция будет продолжаться, ситуация усугубится, не исключается объявление чрезвычайного положения".
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