В Азербайджане может быть объявлено чрезвычайное положение

"Уже наблюдается увеличение случаев заражения коронавирусом".

Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции сказал глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что скорость инфицирования в несколько раз больше числа выздоровевших: "Всего выздоровели 26 человек. Увеличение этой разницы плохая тенденция. О выходе ситуации из-под контроля не говорится. Если данная тенденция будет продолжаться, ситуация усугубится, не исключается объявление чрезвычайного положения".