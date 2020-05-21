https://news.day.az/society/1237305.html Окрестности Баку и Абшеронский полуостров будут очищены от отходов
Окрестности Баку и Абшеронский полуостров будут очищены от отходов
Окрестности Баку и Абшеронский полуостров в ближайшие годы будут очищены от грязных вод и нефтяных отходов.
Об этом сказал замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, сообщает Day.Az.
По его словам, территория охватывает 20 тысяч гектаров.
"В настоящее время в окрестностях Баку и на Абшеронском полуострове - 10,5 тысяч гектаров загрязненных земель. Думаем, что до 2025 года эти территории будут полностью расчищены и на территории в 20 тысяч гектаров будут разбиты зеленые зоны".
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