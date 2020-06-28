Руководитель пресс-службы БТА и его семья заразились коронавирусом

Руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев заразился коронавирусом.

Как сообщает Day.Az, М.Агаев отметил, что в связи с повышенной температурой и плохим самочувствием, продолжавшимися несколько дней, обратился в скорую помощь, результаты его коронавирусного теста, а также тестов его супруги и их сына оказались положительными.

По словам М.Агаева, они верят, что смогут победить коронавирус.