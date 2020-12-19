https://news.day.az/society/1299713.html Армяне покидают села, не выдержав песен азербайджанских солдат
Армяне покидают села, не выдержав песен азербайджанских солдат
Армяне покидают села Беюк Галадераси и Кичик Галадераси в Шуше.
Об этом местным журналистам сообщил глава сельской общины Давид Давтян.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizimyol.info, азербайджанские Вооруженные силы остановились рялом с селом. Давтян сказал в интервью, что они очень переживали по этому поводу.
"Большинство людей уехали. Остальные тоже думают покинуть эти места. Остаюсь только я и руководитель села. Азербайджанские солдаты поют и празднуют весь день. Это очень плохо сказывается на жителях села".
Давтян сказал, что армянские солдаты тоже бросили их и уехали. По его словам, все надежды возлагаются на российских миротворцев.
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