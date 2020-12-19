Армяне покидают села, не выдержав песен азербайджанских солдат

Армяне покидают села Беюк Галадераси и Кичик Галадераси в Шуше.

Об этом местным журналистам сообщил глава сельской общины Давид Давтян.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizimyol.info, азербайджанские Вооруженные силы остановились рялом с селом. Давтян сказал в интервью, что они очень переживали по этому поводу.

"Большинство людей уехали. Остальные тоже думают покинуть эти места. Остаюсь только я и руководитель села. Азербайджанские солдаты поют и празднуют весь день. Это очень плохо сказывается на жителях села".

Давтян сказал, что армянские солдаты тоже бросили их и уехали. По его словам, все надежды возлагаются на российских миротворцев.