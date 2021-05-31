В Гусары установлен оригинальный памятник аппарату Илизарова весом в 2 тонны

В азербайджанском городе Гусары, на пересечении улиц Гавриила Илизарова и Фахраддина Мусаева, завершена установка памятника аппарату Илизарова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Инсталляция приурочена к 100-летию хирурга-ортопеда и изобретателя, лауреата множества государственных премий, орденов и медалей, международных премий, академику Гавриилу Илизарову. Идея памятника принадлежит OKİ Clinic, как дань уважения памяти человеку, спасшему тысячи жизней своим изобретением. Автор 6.5-метрового монумента весом в 2 тонны - Фархад Азизов (NewMett). Церемония открытия состоится в июне с участием почётных гостей и учеников Гавриила Илизарова.

Илизаров - один из самых известных врачей во всём мире. Благодаря его изобретению и методу лечения каждый день врачи во всех городах планеты ставят людей буквально "на ноги". Врач-волшебник, так называли Илизарова.

Чрескостный компрессионно-дистракционный аппарат Илизарова, изобретенный в 1950 году, осуществляет остеосинтез (соединение и сращение перелома) благодаря образованию межуточной костной мозоли. Помимо компрессии, то есть плотного сжатия фрагментов кости, можно производить и полную закрытую репозицию обломков. Аппарат одновременно является и дистракционным, так как позволяет осуществить дистракцию (растяжение), необходимую при операциях по удлинению конечностей.