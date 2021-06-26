Парфюм “DASTAN” - подарок великой армии Азербайджана от компании Gazelli Group!

Первый производитель натуральной косметики в Азербайджане, компания Gazelli Group по случаю 26 июня - Дня Вооруженных Сил Азербайджана представила парфюм DASTAN, посвященный нашей армии и ее славной Победе.

Выступая на церемонии презентации, директор компании Нармин Исмайлова рассказала, что Gazelli Group уже больше 20 лет играет ключевую роль в обеспечении страны натуральной косметикой, а также всегда старается быть рядом с государством и народом Азербайджана. Компания, в том числе и в 2020 году, в период Отечественной Войны, завершившейся нашей славной победой, всячески поддерживала нашу армию, народ и государство. По словам Нармин Исмайловой, идея парфюма DASTAN возникла у создателя компании, доктора Зарифы Гамзаевой 8 ноября - в Днем Победы: "Азербайджанский солдат под руководством победоносного главнокомандующего Ильхама Алиева продемонстрировал реальный пример героизма, отваги, силы, духа. Именно это вдохновило нас на создание аромата, который всегда будет напоминать нам о нашей Победе. DASTAN создан для настоящих героев. Это аромат победоносных, сильных, волевых людей." Нармин Исмайлова добавила, что особенность этого проекта заключается в том, что выручка от продажи парфюма DASTAN будет перечислена в Фонд "ЯШАТ".

Заместитель председателя Фонда "ЯШАТ" Рабия Джафарова, выступая на мероприятии высоко оценила инициативу компании Gazelli Group и призвала частный сектор реализовать аналогичные проекты. Так как каждый такой проект - важная опора для улучшения жилищных условий семей шехидов, погибших за Родину, и наших ветеранов, потерявших здоровье. Заместитель главы исполнительной власти Сабаильского района Кямаля Хашимова также назвала проект Gazelli Group хорошим примером. По ее словам, чем больше будет символов нашей победы, тем доступнее будет процесс информирования мировой общественности о реалиях Карабахского конфликта. Ветераны Карабахской войны, принимавшие участие в мероприятии, отметили, что наше государство их никогда не забывает. А также поблагодарили компанию Gazelli Group за такой необычный подарок по случаю Дня Вооруженных сил.