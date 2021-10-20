https://news.day.az/society/1393857.html В Азербайджане умерли 2 ребенка - ПРИЧИНА
В Азербайджане умерли 2 ребенка - ПРИЧИНА
В Гахе несколько членов семьи отравились грибами.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Тасмаслы.
Житель села Мубариз Гасымов, его сын 12-летний Мурад Гасымов и 9-летний племянник Ибрагимхалил Гасымзаде были госпитализированы с диагнозом "отравление".
В связи с тяжелым состоянием их перевели в Республиканский токсикологический центр в Баку.
Мурад Гасымов скончался по дороге в больницу, И.Гасымзаде - ночью в больнице.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре