В Азербайджане умерли 2 ребенка

В Гахе несколько членов семьи отравились грибами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Тасмаслы.

Житель села Мубариз Гасымов, его сын 12-летний Мурад Гасымов и 9-летний племянник Ибрагимхалил Гасымзаде были госпитализированы с диагнозом "отравление".

В связи с тяжелым состоянием их перевели в Республиканский токсикологический центр в Баку.

Мурад Гасымов скончался по дороге в больницу, И.Гасымзаде - ночью в больнице.