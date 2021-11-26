https://news.day.az/society/1408605.html В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки медработникам, борющимся с COVID-19
В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки медработникам, борющимся с COVID-19
В Азербайджане внесены изменения в постановление "Об определении срочной надбавки к зарплате медработников, участвующих в мероприятиях по борьбе с COVID-19".
Как передает Day.Az, соответствующий указ подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно изменениям, срок выплаты надбавки к зарплате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с COVID-19, продлен до 1 января 2022 года.
Отметим, что этот срок истек первого ноября.
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