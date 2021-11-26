В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки медработникам, борющимся с COVID-19

В Азербайджане внесены изменения в постановление "Об определении срочной надбавки к зарплате медработников, участвующих в мероприятиях по борьбе с COVID-19".

Как передает Day.Az, соответствующий указ подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменениям, срок выплаты надбавки к зарплате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с COVID-19, продлен до 1 января 2022 года.

Отметим, что этот срок истек первого ноября.