Работа Азербайджана в сфере борьбы с насилием против женщин заслуживает похвалы

США высоко оценивают работу Азербайджана в сфере борьбы с насилием против женщин.

Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на 1-й Национальной конференции сторон первой помощи по борьбе с гендерным насилием.

Посол сказал, что люди, занимающиеся этим вопросом, должны знать, как работать с жертвами:

"Ответственность и энтузиазм в этой работе играют большую роль в борьбе с насилием. Насилие - это оскорбление человеческого достоинства. Это препятствует экономическому, политическому развитию. Как сказал президент Байден, нельзя говорить о правах человека, не гарантируя права каждой женщины во всем мире. Мы считаем, что проделанная Азербайджаном работа в этой сфере заслуживает похвалы. Насилие в отношении женщин однозначно означает нарушение их прав".