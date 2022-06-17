Всемирный день окружающей среды

13 июня учащиеся начальных классов Европейской Азербайджанской Школы приняли участие в мероприятии, посвященном Международному дню окружающей среды и организованном со стороны Libraff и WWF в Libraff Park Academy.

WWF - международная общественная организация, работающая в сферах, касающихся сохранения, исследования, охраны и восстановления окружающей среды, она активна в более чем 100 странах.

Представитель WWF Фуад Хатамов проинформировал учащихся о важности защиты окружающей среды и эффективного использования ресурсов окружающей среды для защиты планеты и экосистемы.

Затем дизайнер и художник сети магазинов Libraff Вусала Алиева продемонстрировала школьникам творческий процесс изображения рисованием линий цветка и его частей.

Далее дети рисовали и объясняли картинки, изображающие то, как они видят природу, и делились своей информацией об окружающей среде.

Во время мероприятия панда, маскот WWF, была со школьниками и провела интересно с ними время.

В завершение представители WWF подарили учащимся книги, которые помогут им расширить свои знания о заботе об окружающей среде.